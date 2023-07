Klimke verabschiedet Hale Bob

Der nächste Abschied in Aachen: Vielseitigkeitsreiterin Ingrid Klimke hat ihr einstiges Erfolgspferd Hale Bob im Rahmen des CHIO offiziell aus dem Sport verabschiedet.

Zwischen 2015 und 2019 gewann sie mit ihm je zweimal EM-Gold im Einzel und in der Mannschaft, mit Hale Bob war sie auch Teil des deutschen Vielseitigkeits-Teams, das in Rio 2016 Olympia-Silber holte.

"Ich konnte mich immer auf dich verlassen, und ich wusste, Bobby, dass du für mich alles gibst", sagte Klimke, die das Pferd am Samstag vor der Siegerehrung des Vielseitigkeits-Nationenpreises verabschiedete: "Du bist mein allergrößter Lehrmeister gewesen und hast mir viele wunderschöne Glücksmomente geschenkt." Zusammen mit Stallmanagerin Carmen Thiemann und dem ehemaligen Bundestrainer Hans Melzer führte Klimke Hale Bob anschließend aus dem Stadion.

Die Reitmeisterin selbst konnte beim diesjährigen CHIO nicht an den Start gehen, eine Verletzung ihres Hengstes Franziskus verhinderte kurzfristig die Teilnahme. Am Donnerstag hatte in Aachen bereits Springreiterin Simone Blum, Weltmeisterin von 2018, vor großem Publikum Abschied von ihrem Pferd Alice genommen.