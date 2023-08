Springreiten: Kader für EM in Mailand nominiert

Der Springausschuss des Deutschen Olympiade Komitees für Reiterei (DOKR) hat die Paare für die Europameisterschaften in Mailand (29. August bis 3. September) nominiert. Das Team von Bundestrainer Otto Becker bilden Marcus Ehning (Borken) mit Stargold, Andre Thieme (Plau am See) mit DSP Chakaria, Jana Wargers (Emsdetten) mit Limbridge und Philipp Weishaupt (Riesenbeck) mit Zineday.