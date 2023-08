EM in Mailand: Nur Weishaupt im Zeitspringen ohne Fehler

Solider Auftakt der deutschen Springreiter bei der EM in Mailand und ein persönliches Erfolgserlebnis für Philipp Weishaupt: Mit dem erst neunjährigen Westfalen-Wallach Zineday blieb Weishaupt als einer von nur vier Reitern im Zeitspringen ohne Abwurf und reihte sich auf dem dritten Platz der Einzelwertung ein. „Es lief genau wie geplant“, sagte der 38-Jährige: „Kann so weitergehen.“

In der Teamwertung ist die Equipe von Bundestrainer Otto Becker vor dem ersten Umlauf im Nationenpreis am Donnerstag Dritter hinter Olympiasieger und Weltmeister Schweden sowie Titelverteidiger Schweiz. 2021 hatte Deutschland bei der EM in Riesenbeck Silber geholt. In der Einzelwertung führt der Schwede Jens Fredricson mit Cosmopolit vor dem Schweizer Martin Fuchs mit Leone Jei und Weishaupt.