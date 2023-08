Reitturnier Munich Indoors erneut abgesagt

Geschäftsführer Volker Wulff ließ in einer Pressemitteilung durchblicken, dass sich das erneut für November geplante Turnier in der Olympiahalle angesichts der gestiegenen Kosten nicht rechne. „Es geht um Energiekosten, Personal und Dienstleister“, wird Wulff zitiert.

Die Entscheidung sei "schweren Herzens getroffen worden", heißt es weiter auf der Homepage. Die Nachfrage sei "sehr groß" gewesen. Die "Rahmenbedingungen für einen Neustart", betonte En Garde, stimmten aktuell aber "leider nicht". Man hoffe sehr, heißt es weiter, "dass wir mittelfristig wieder ein Reitsportevent in der bayerischen Landeshauptstadt feiern können, das an die vergangenen Events in Blau-Weiß anschließen kann".