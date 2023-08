Rennwoche in Iffezheim: 1,5 Millionen Euro an Preisgeldern

Bei der großen Rennwoche vom 26. August bis 3. September auf der Galopprennbahn in Iffezheim werden rund 1,5 Millionen Euro an Rennpreisen ausgeschüttet. Es ist die bedeutendste Rennveranstaltung in der zweiten Saisonhälfte des deutschen Turfs und wird von Baden Galopp Sport veranstaltet.