EM in Mailand: Deutsches Team im Finale ohne Ehning

Routinier Marcus Ehning fehlt der deutschen Mannschaft bei der Springreiter-EM in Mailand im Finale des Nationenpreises. Kurz vor seinem Start zog der deutsche Meister und Aachen-Sieger von 2023 am Freitag mit Stargold zurück. "Er sagt, er hat ein komisches Gefühl, dass das Pferd nicht in Ordnung ist", sagte Bundestrainer Otto Becker.