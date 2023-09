Galoppsport trauert um Minarik

Der deutsche Galopprennsport trauert um Filip Minarik. Den Tod des viermaligen Championjockeys im Alter von 48 Jahren bestätigte seine Frau Katja. „Wir haben so sehr gekämpft, aber den Kampf gegen die immer stärker werdenden Depressionen hat er am Ende verloren. Wir brauchen Zeit, das Geschehene zu realisieren und zu verarbeiten“, sagte sie galopponline.de.

Minarik war noch am Wochenende Gast bei der Großen Woche in Iffezheim. Seine Karriere musste er nach einem schweren Sturz am 3. Juli 2020 in Mannheim beenden, obwohl er sie noch gerne fortgesetzt hätte. Er feierte insgesamt 1669 Siege, darunter 14 in Gruppe-I-Rennen. Von ihm gerittene Pferde galoppierten 18,2 Millionen Euro ein.