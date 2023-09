Reit-Star Lamaze täuschte Krebs im Endstadium vor

Wie zuerst das Reit-Fachmedium horsesport.com unter Berufung auf das zuständige Gericht berichtete, habe Lamaze dem „Ontario Superior Court of Justice“ in Kanada gefälschte Unterlagen über seinen schlechten Gesundheitszustand vorgelegt. 2017 behauptete Lamaze erstmals, dass er an einem Gehirntumor erkrankt sei.