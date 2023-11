Nach 20 Jahren: Reitsport-WM 2026 wieder in Aachen

Comeback der Titelkämpfe in der Soers: Wie erwartet hat der Weltverband des Reitsports (FEI) die Weltmeisterschaften 2026 nach Aachen vergeben. 20 Jahre nach dem Erfolg der Weltreiterspiele 2006 vereint der Traditionsstandort wieder die Wettkämpfe in den olympischen Disziplinen Springen, Dressur und Vielseitigkeit. Dazu kommen Para-Dressur, Voltigieren und Fahren, wie die FEI bei ihrem Kongress in Mexiko-Stadt in der Nacht zu Sonntag entschied.