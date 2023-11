Reit-WM 2026: Tickets schon ab Montag erhältlich

Die Veranstalter der Reitsport-Weltmeisterschaften 2026 in Aachen waren offenbar bestens auf die Vergabe vorbereitet. Weniger als 36 Stunden nach der Bestätigung des Austragungsortes gehen die Eintrittskarten für das Großereignis (11. bis 23. August 2026) am Montag und damit 995 Tage vor der Eröffnung in den Vorverkauf.