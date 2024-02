Nach Ritt im "Borat-Einteiler": Keine Sperre für Rose

Australiens Vielseitigkeits-Star Shane Rose kann aufatmen: Nach seinem Showritt im "Borat-Anzug" wird der 50-Jährige nicht gesperrt und darf sich auf die Olympischen Spiele in Paris freuen. Der australische Reitverband EA teilte nach einer Sitzung am Montag mit, "dass Herr Rose nicht gegen den Verhaltenskodex verstoßen" habe.

Für Rose, der 2008 und 2021 mit Australiens Team Olympia-Silber sowie 2016 Bronze geholt hatte, sei es "eine große Erleichterung, dass es so gekommen ist und dass ich mich so gut wie möglich auf Paris vorbereiten kann", sagte er. Mit dem australischen Team ist der Weltranglisten-19. bereits für die Olympischen Spiele in diesem Sommer qualifiziert.