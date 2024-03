Weltcupfinale: Werth verzichtet in Riad auf Quantaz

Die siebenmalige Olympiasiegerin Isabell Werth verzichtet beim Weltcupfinale in Saudi-Arabien auf ihr Spitzenpferd Quantaz. Stattdessen wird die erfolgreichste Reiterin der Welt ihren 18-jährigen Westfalenwallach Emilio satteln, mit dem sie in dieser Weltcupsaison auf der dritten Etappe in Stuttgart die Kür gewonnen hatte.

Neben der fünfmaligen Siegerin Werth, die sich als beste Reiterin der Westeuropa-Liga für das Finale qualifizierte, ist Weltmeisterin Lottie Fry eine Titelanwärterin in Riad. Nachdem die Besitzer ihres WM-Pferdes Glamourdale im vergangenen Jahr in Omaha/USA die Teilnahme abgesagt hatten, wird Fry in diesem Jahr Everdale satteln. Mit ihm gewann Fry beim Weltcup in Amsterdam im Januar sowohl Grand Prix als auch Kür vor Werth und Quantaz.