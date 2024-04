Galopp: I Am Maximus gewinnt Grand National

"Was für ein unglaubliches Rennen, was für ein unglaubliches Pferd", sagte Townend. I Am Maximus wird von Willie Mullins in Irland trainiert. Für Mullins war es der zweite Sieg im Grand National. Enttäuschend verlief das Rennen, das mit umgerechnet 1,1 Millionen Euro dotiert war, für den Vorjahressieger und Mitfavoriten Corach Rambler. Er wurde bereits am ersten Sprung reiterlos. Insgesamt kamen 21 Pferde ins Ziel.