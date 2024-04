Weltcupfinale: Dreher bei von Eckermanns Show Fünfter

Die deutschen Springreiter haben beim Weltcupfinale in Riad eine Spitzenplatzierung verpasst. Bester Deutscher war wie schon zum Auftakt Hans-Dieter Dreher (Rheinfelden). Mit Elysium blieb der 52-Jährige im ersten Umlauf ohne Abwurf, im zweiten Durchgang riss er aber zwei Stangen und landete in der Endabrechnung auf Platz fünf. Der Gesamtsieg ging wie erwartet an den favorisierten Schweden Henrik von Eckermann mit King Edward, die den Wettkampf fehlerlos beendeten und ihren Titel erfolgreich verteidigten.