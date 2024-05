Reiten: Schwerer Sturz in Klein Flottbek

Ein schwerer Unfall hat das Springen um den Großen Preis beim Derby-Turnier in Klein Flottbek überschattet. Der Ire Trevor Breen wurde am Samstag nach einem Sturz mit seinem Hengst Highland President lange behandelt und per Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es gehe Breen "verhältnismäßig gut. Er ist bei Bewusstsein, der Kreislauf ist stabil", sagte Turnierchef Volker Wulff am Samstagabend dem NDR.