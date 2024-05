Sieg geht nach Österreich: Haas gewinnt Dressur-Derby

Die Österreicherin Katharina Haas hat mit dem 16 Jahre alten Oldenburger Wallach Royal Dream das Deutsche Dressur-Derby in Hamburg gewonnen. Im Dreier-Finale mit Pferdewechsel belegte die 30-Jährige vom Gestüt Lindhof zudem mit der zwölfjährigen Stute Pasadena Platz zwei.

Royal Dream gehört Final-Konkurrentin Sarah Waldsperger (Hamburg), Pasadena dem im Derby drittplatzierten Berliner Maik Kohlschmidt. Mit ihrem eigenen Pferd Let It Be reichte es für Katharina Haas noch zu Platz fünf.