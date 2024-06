Balve: Von Bredow-Werndl gewinnt zum Auftakt

Die zweifache Olympiasiegerin setzt sich mit Dalera an die Spitze. Auch Frederic Wandres glänzt.

Die deutsche Spitzen-Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl hat bei den deutschen Meisterschaften in Balve zum Auftakt den Grand Prix gewonnen. Mit 78,640 Prozent beendete die Titelverteidigerin mit ihrer Stute Dalera die erste der drei Prüfungen trotz kleiner Hakler auf Platz eins, vor Frederic Wandres mit Bluetooth und Ingrid Klimke mit Franziskus. Isabell Werth wurde mit Quantaz nur Achte.

Der Grand Prix ist traditionell die erste von drei Prüfungen, am Samstag (10.30 Uhr) wird im Grand Prix Special der erste deutsche Meistertitel vergeben. Die zweite Entscheidung fällt in der Kür am Sonntag (11.45 Uhr).