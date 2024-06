Balve: Von Bredow-Werndl wieder deutsche Meisterin

Der zweite Titel wird am Sonntag in der Kür (11.45 Uhr) vergeben, auch dort ist „JBW“ Titelverteidigerin. Für die Reiterpaare ist das Turnier am Traditionsstandort Balve in diesem Jahr eine von zwei Pflichtveranstaltungen, um für eine Nominierung für den Kader der Olympischen Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August) infrage zu kommen.