CHIO: Werth startet im Nationenpreis doch mit Wendy

Der Nationenpreis in der Soers ist die letzte Sichtung für die Olympischen Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August), die Teilnahme der siebenmaligen Olympiasiegerin Werth ist noch unsicher. Als Nummer eins der Welt sind einzig Jessica von Bredow-Werndl und Dalera wegen ihrer starken Leistungen in der deutschen Equipe gesetzt, dahinter konkurriert Werth mit Frederic Wandres (in Aachen mit Bluetooth) und Ingrid Klimke (mit Franziskus) um die Plätze.