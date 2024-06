Luhmühlen: Krajewski nur Fünfte - Jung siegt

Tokio-Olympiasiegerin Julia Krajewski hat bei den deutschen Meisterschaften im Vielseitigkeitsreiten in Luhmühlen ihren vierten Titel deutlich verpasst. Die 36-Jährige belegte mit ihrem Wallach Nickel nach dem Springen am Sonntag nur den fünften Platz. Der Sieg ging an den dreimaligen Olympiasieger Michael Jung auf Chipmunk vor Sandra Auffarth, die 2012 in London an der Seite von Jung olympisches Teamgold geholt hatte.