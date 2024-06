Springen in Balve: Löser erstmals deutsche Meisterin

von SID 08.06.2024 • 17:19 Uhr Die 23-Jährige gewinnt ihren ersten Meistertitel. Die Entscheidung fällt erst im Stechen.

Springreiterin Emilia Löser (23) hat sich in Balve ihren ersten deutschen Meistertitel gesichert. In der Damen-Konkurrenz setzte sie sich im Finale über zwei Umläufe mit Stechen mit ihrem Hengst Dexter Bois Margot durch. Neue Vizemeisterin ist Justine Tebbel, Bronze ging an Sandra Auffarth.

Schon nach dem ersten Umlauf am Freitag hatte sich Löser an die Spitze gesetzt. Sie blieb auch im Finale in beiden Umläufen zunächst perfekt und entschied das Stechen gegen Tebbel mit der um 0,16 Sekunden schnelleren Runde für sich. Beide rissen in der entscheidenden Runde eine Stange.

Am Sonntag (14.15 Uhr) fällt noch die Entscheidung in der offenen Wertung, in der Männer und Frauen antreten. Dort geht die dreimalige Vielseitigkeits-Weltmeisterin Auffarth als Führende ins Finale.