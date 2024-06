Springreiten: Becker benennt Mannschaft für Aachen

von SID 24.06.2024 • 15:48 Uhr Für Bundestrainer Otto Becker geht es bei CHIO in Aachen darum, die „richtige Mischung“ zu finden.

Bundestrainer Otto Becker hat seine Aufstellung für den renommierten Nationenpreis der Springreiter beim CHIO in Aachen (28. Juni bis 7. Juli) bekannt gegeben. Im deutschen Team stehen in diesen Jahr Christian Kukuk, Andre Thieme, Hans-Dieter Dreher und Jana Wargers. Nach dem Turnier in der Aachener Soers wird Becker sein Aufgebot für die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) benennen.

Die richtige Mannschaft für Aachen zusammenzustellen, sei in diesem Jahr auch im Hinblick auf Paris knifflig gewesen. "Es gilt, die richtige Mischung zu finden, um auch dem Aachener Publikum gerecht zu werden", sagte Becker. Das Paris-Team stehe noch nicht fest, jedoch seien "alle Reiter, die in Frage kommen, in Aachen am Start", kündigte er an.