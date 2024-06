Springreiten: Stühlmeyer erstmals deutscher Meister

von SID 09.06.2024 • 17:41 Uhr Mit Hengst Drako de Maugre bleibt der Reiter des RV Oldenburger Münsterland als einziger Starter in allen vier Runden fehlerfrei.

Springreiter Patrick Stühlmeyer (34) ist zum ersten Mal deutscher Meister. Bei den Wettkämpfen in Balve gewann der DM-Dritte von 2021 mit Hengst Drako de Maugre das Finale in der offenen Wertung am Sonntag dank einer erneut fehlerfreien Leistung über zwei Runden. Silber gewann Cedric Wolf, Bronze ging an Mario Stevens.

Nach dem ersten Springen am Freitag, das ebenfalls über zwei Umläufe ausgetragen wurde, hatte Sandra Auffarth noch an der Spitze gestanden. Die deutsche Vielseitigkeitsmeisterin von 2016 sammelte am Entscheidungstag jedoch insgesamt zwölf Strafpunkte und landete nur auf Rang 15.