Werth schreibt über ihre Pferde: Diva, Macho, Teufelsbraten

"Nimm dich in Acht, Mädchen" hat Heinrich Werth seiner damals 20-jährigen Tochter Isabell geraten, als er 1989 den dreijährigen Hengst Antony das erste Mal sah. Trotz aller väterlicher Bedenken wurde Antony eines der wichtigsten Pferde im Stall von Isabell Werth. "Mein Satansbraten" nennt sie ihn, der 2013 mit 27 Jahren starb. Er sei "dreimal chemisch gereinigt" gewesen: "Ein herrliches Kerlchen."

Antony ist eines von 15 Pferden, die Isabell Werth in den vergangenen Jahrzehnten durch ihre erfolgreiche Karriere getragen haben. Gemeinsam mit der langjährigen FAZ-Autorin Evi Simeoni schildert Werth in ihrem neuen Buch "Was für ein Mensch ist mein Pferd" ihre Erlebnisse mit den prominenten Vierbeinern.