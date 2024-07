CHIO: Fuchs gewinnt Preis von NRW

"Mein Pferd war super in Schuss, ich wusste, ich kann etwas riskieren und habe ein paar Galoppsprünge ausgelassen", sagte Fuchs im WDR und kündigte mit Blick auf den großen Preis von Aachen an: "Ich würde gerne einmal ganz oben stehen. Das ist das Hauptziel für die Woche, danach fokussieren wir uns auf die Olympischen Spiele in Paris." Am Sonntag sattelt er sein Olympiapferd Leone Jei.