CHIO: Werth Zweite im Vier-Sterne-Special

Die deutsche Dressurikone Isabell Werth hat beim CHIO in Aachen auch im Grand Prix Special einen Podiumsplatz erreicht und sich ein gutes Gefühl für das Rennen um die Olympia-Plätze geholt. In der Vier-Sterne-Tour belegte die siebenmalige Olympiasiegerin mit Quantaz Rang zwei, wie im Grand Prix nur überflügelt vom überragenden Weltmeisterpaar Charlotte Fry und Glamourdale. Die beiden trennten mehr als fünf Prozentpunkte.

Am Samstag ist Werth wohl gleich zweimal im Einsatz: Zunächst steht mit Wendy der Showdown im Fünf-Sterne-Special an (09.00 Uhr), in dem die erfolgreichste Reiterin der Welt um einen Platz im Olympia-Team reitet. Am Abend (21.30 Uhr) tritt sie dann nach derzeitigem Plan noch mit Quantaz in der Kür der "kleinen Tour" an.