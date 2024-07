Kampf um Olympia: Werth gewinnt beim CHIO auch Special

Die siebenmalige Olympiasiegerin und deutsche Dressurikone Isabell Werth glänzt im Wettkampf um Olympia beim CHIO in Aachen erneut.

Werth, die mit der erst zehnjährigen Wendy in Paris ihren siebten Start bei Olympischen Spielen anstrebt, gewann auch die zweite wichtige Prüfung vor Frederic Wandres mit Bluetooth und Ingrid Klimke mit Franziskus. Werths 78,085 waren nach dem Erfolg im Grand Prix das zweite Ausrufezeichen des Turniers.

Die endgültige Entscheidung, wer mit der schon gesetzten Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl das Team für die Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) bilden darf, fällt wohl erst in der Kür am Sonntagmorgen (8.30 Uhr).