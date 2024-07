Macht und Millionen: Viel Konfliktpotenzial bei FN-Tagung

Die außerordentliche Tagung des FN-Verbandsrats am Donnerstag in Warendorf birgt reichlich Zündstoff.

Die Vorzeichen stehen auf Sturm, die Vorwürfe haben es in sich: Es geht um Planungsfehler, ein Millionenloch, um offensichtliche Erinnerungslücken und mutmaßliche Täuschungsmanöver. Wenn der Verbandsrat der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN am Donnerstag zu einer außerordentlichen Sitzung zusammentrifft, ist für reichlich Zündstoff gesorgt. Unter anderem dürften die Positionen von Verbandspräsident Hans-Joachim Erbel und Generalsekretär Soenke Lauterbach auf dem Prüfstand stehen.

Der von Erbel in den Senkel gestellte Geschäftsführer heißt Rene Straten und konnte kaum glauben, was ihm da von seinem Präsidenten um die Ohren gehauen wurde, hatte er doch monatelang nachweislich auf die sich abzeichnende Misere aufmerksam gemacht. "Ich habe in so vielen Gremien und Sitzungen seit Ende 2021 immer wieder auf die finanziellen Missstände hingewiesen", sagte Straten dem SID. "Schlaflose Nächte" habe er deswegen gehabt: "Leider hat mir niemand zugehört."