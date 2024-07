Olympia-Ticket quasi sicher: Werth siegt beim CHIO in der Kür

Die deutsche Dressurikone Isabell Werth hat beim CHIO in Aachen in beeindruckender Manier ihren dritten Sieg eingefahren und ihr Olympia-Ticket praktisch sicher. Mit der zehnjährigen Wendy gewann die siebenmalige Olympiasiegerin zum Abschluss den großen Dressurpreis von Aachen mit überragenden 89,095 Prozent. Durch ihren 15. Triumph dürfte die Teilnahme an den Spielen in Paris (26. Juli bis 11. August) nur Formsache sein.