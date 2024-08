Die Wunderstute tanzt nicht mehr: Dalera darf in Rente gehen

Die Wunderstute Dalera darf ab sofort ihre Rente auf den grünen Weiden von Aubenhausen genießen. "Es ist eine unfassbar schöne Reise mit ihr gewesen, von der ich nicht weiß, ob ich sie noch einmal mit einem anderen Pferd erleben darf", sagte die viermalige Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl in einer Video-Botschaft, die sie am Dienstagabend auf ihrem Instagram-Account öffentlich machte.

"Wir haben uns gemeinsam mit Beatrice (Bürchler-Keller, Besitzerin von Dalera, d. Red.), der Familie und den Trainern entschieden, dass Dalera keine Turniere mehr geht", teilte JBW mit. Beatrice Bürchler-Keller habe ihr Einverständnis gegeben, dass die Trakehnerstute "bis zu ihrem letzten Atemzug hier bei uns in Aubenhausen bleiben darf".

Zweimal noch will Jessica von Bredow-Werndl ihr Herzenspferd, das achtjährig zu ihr kam und mittlerweile 17 Jahre alt ist, öffentlich vorstellen. Beim Trakehner Hengstmarkt Ende November in Neumünster sind Reiterin und Pferd als Stargäste an zwei Ausbildungsabenden eingeplant: "Und wir möchten im Januar nach Basel kommen." Bei den CHI Classics Basel wird Dalera dann vermutlich offiziell verabschiedet.