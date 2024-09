Galopp: Favorit Rebel's Romance gewinnt Preis von Europa

Der englische Gast Rebel's Romance hat den 62. Preis von Europa auf der Galopprennbahn in Köln gewonnen. Der klare 16:10-Favorit setzte sich mit William Buick im Sattel in der mit 155.000 Euro dotierten Gruppe-I-Prüfung knapp vor Außenseiter Straight unter Thore Hammer-Hansen durch. Platz drei nach 2400 m ging an Lordano mit Jockey Rene Piechulek.