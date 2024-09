Wechsel zu ClipMyHorse: Reitverband verliert Ettwig

Der wilde Ritt in der Deutschen Reiterlichen Vereinigung geht ungebremst weiter. Georg Ettwig, Leiter der Abteilung Marketing und Kommunikation, wird die FN zum 31. März 2025 verlassen und sich der Streaming-Plattform ClipMyHorse anschließen. Das teilte Soenke Lauterbach, Generalsekretär und Vorstands-Vorsitzender der FN, am Freitag in einer internen Rundmail mit.