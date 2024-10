Daleras Nachfolgerin? Neues Spitzenpferd für Olympiasiegerin

Dujardin hat Times Kismet bereits auf Grand-Prix-Niveau ausgebildet und mit der Stute in diesem Jahr zwei Prüfungen im Rahmen der kleinen Tour beim CHIO in Aachen gewonnen.

Dalera geht in Rente

"Mit großer Aufregung und Dankbarkeit begrüßen wir Times Kismet in Aubenhausen", teilte "JBW" über die sozialen Medien mit: "Wir sind zutiefst dankbar für die Möglichkeit, so ein wunderbares Pferd in unserer Obhut zu haben."