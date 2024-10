Dressur: FEI-Vertreter erarbeiten Änderungsansätze

Der Reitsport-Weltverband FEI hat erste Schritte unternommen, um das Image der in Verruf geratenen Dressur aufzubessern. Bei einem Treffen in Lausanne erarbeiteten die Teilnehmer um FEI-Generalsekretärin Sabrina Ibanez Änderungsansätze etwa in den Bereichen Regeln und Pferdewohl und unterstrichen die kollektive Verantwortung der Reitsportgemeinschaft.

"Die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 in Paris haben das Beste gezeigt, was unser Sport im Wettkampf zu bieten hat, aber auch Herausforderungen ans Licht gebracht, die uns dazu veranlasst haben, in der Zeit nach den Spielen nachzudenken und neu zu bewerten", wurde Ibanez in einer Mitteilung zitiert. Unter anderem verpflichtete sich die Gruppe der Teilnehmer, ethische Trainingsmethoden zu definieren, wobei der Schwerpunkt auf der Erhöhung der Transparenz und der Präsentation guter Praktiken liegen soll. Ein erstes Update soll es auf der FEI-Generalversammlung am 12. November geben.