FN-Präsident Richenhagen lässt Zukunft von Lauterbach offen

Seine aktuelle Vorstellung? "Ich stelle mir gar nichts vor. Ich werde mich heute mit Herrn Lauterbach zu diesem Thema unterhalten", kündigte Richenhagen an. Es gebe bereits mehrere Bewerbungen für die Nachfolge.

Lauterbach, Vorsitzender des geschäftsführenden Vorstandes und Generalsekretär, hatte im Juli seinen Rücktritt für das kommenden Jahr angekündigt, nachdem er ebenso wie der ehemalige Präsident Hans-Joachim Erbel nicht entlastet worden war. "Das Vertrauen in meine Person hat massiv gelitten und die Kritik am Verband hat sich in den letzten Wochen immer mehr auf meine Person zugespitzt", hatte Lauterbach erklärt: "Ich habe das Gefühl, dass ich zunehmend zur Belastung für die FN geworden bin."