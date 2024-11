Schlammschlacht im Reiten: Neuer Boss nur auf Zeit?

Martin Richenhagen ist neuer Präsident der Deutschen Reiterlichen Vereinigung FN. Die außerordentliche Mitgliederversammlung bestätigte am Dienstag in Warendorf mit großer Mehrheit den Vorschlag des Beirats Sport.

Reiten: Neuer Boss bringt Kompetenzteam mit

Der gebürtige Kölner und studierte Theologe Martin Richenhagen war von 2004 bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand 2020 CEO des US-Landmaschinenriesen AGCO. Nach wie vor sitzt er in den Aufsichtsräten mehrerer deutscher Firmen und bringt auch sportlich die nötige Expertise mit. Einst selbst erfolgreicher Dressurreiter, war Richenhagen 2008 Dressur-Equipechef bei den olympischen Reiterspielen in Hongkong und beim CHIO in Aachen. Zudem war er einige Jahre Wertungsrichter in der Dressur.