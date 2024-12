Reiten: Generalsekretär Lauterbach verlässt FN zum Jahresende

Der umstrittene Generalsekretär Soenke Lauterbach verlässt die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) vorzeitig zum 31. Dezember. Dies teilte die FN am Mittwoch mit. Lauterbach, der seit 2009 den Verband hauptamtlich führt, habe sich demnach darauf einvernehmlich mit dem Präsidium der FN geeinigt.

Lauterbach, Vorsitzender des geschäftsführenden Vorstandes und Generalsekretär, hatte im Juli seinen Rücktritt für den 30. September 2025 kommenden Jahr angekündigt, nachdem er ebenso wie der ehemalige Präsident Hans-Joachim Erbel nicht entlastet worden war. Das Präsidium sei nun in seiner Sitzung am Mittwoch dem Wunsch Lauterbachs nach einer vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit nachgekommen.

Zu seinem Ausscheiden hatte Lauterbach gesagt: "Das Vertrauen in meine Person hat massiv gelitten und die Kritik am Verband hat sich in den letzten Wochen immer mehr auf meine Person zugespitzt. Ich habe das Gefühl, dass ich zunehmend zur Belastung für die FN geworden bin."