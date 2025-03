Eine deutsche Legende wird 80 Jahre alt

Zwei weltberühmte Pferde, aber auch eine unrühmliche Affäre werden für immer mit dem Namen Paul Schockemöhle verbunden sein. Am heutigen Samstag wird „der Paul aus Mühlen“ 80.

„Paul“, sagt er am Telefon. Nur Paul, nichts weiter. Klar, einer wie er darf ja wohl auch annehmen, dass der Anrufer weiß, mit wem er es zu tun hat.

Paul Schockemöhle, der „Paul aus Mühlen“, wie er sich einst selber nannte, ist eine der bekanntesten Figuren im nationalen und internationalen Pferdesport . In der mecklenburgischen Lewitz grasen mehrere Tausend Pferde, wie viele der Bauernsohn, Reiter, Unternehmer und Pferdezüchter genau sein Eigen nennt, ist nahezu unübersehbar.

Verbrieft dagegen ist: Am heutigen Samstag wird der Paul aus Mühlen 80 Jahre alt. Er blickt zurück auf zahlreiche Errungenschaften, aber auch einen Makel.

Vom Pferdepfleger zur Karriere als Springreiter

Paul Schockemöhle kam im März 1945 als jüngstes von fünf Kindern auf dem elterlichen Hof im niedersächsischen Mühlen zur Welt. Schon früh zeigte sich sein Unternehmergeist, als er gebrauchte Schulbücher seiner Kumpels zum Stückpreis von einer D-Mark kaufte und sie für zwei D-Mark an untere Klassen verscherbelte.

Als dessen Pferdepfleger reiste der 23-jährige Paul 1968 zu den Olympischen Spielen in Mexiko, erst danach begann er seine Karriere im Sattel. „Der Alwin“, sagt er, sei aber immer „viel talentierter gewesen als ich“. Der heute 87 Jahre alte Alwin Schockemöhle wurde 1976 in Montreal auf dem legendären Warwick Rex Olympiasieger, das schaffte der acht Jahre jüngere Paul trotz aller Erfolge nie.

Deister und Totilas: Zwei legendäre Pferde

Mit Paul Schockemöhle sind vor allem die Namen zweier Pferde für immer verbunden: Deister, jener dunkelbraune Hannoveraner Wallach, mit dem „PS“ 1981, 1983 und 1985 dreimal in Folge Europameister der Springreiter wurde. Deister, dieses „gelernte“ Dressurpferd, das sich dem Viereck stets verweigerte, blieb sein Ein und Alles, der Wallach wurde nie verkauft, sondern blieb bis zu seinem Tod im Jahr 2000 in Schockemöhles Besitz.

Tierquälerei-Skandal: „Gehört zu meinem Leben“

Es gibt da natürlich auch diesen dunklen Fleck in Schockemöhles Vita. Stern TV veröffentlichte 1990 Videoaufnahmen, auf denen junge Auktionspferde auf dem Schockemöhle-Hof mittels Stangenschlägen zu besserem Springen gebracht werden sollten.

Und nun also die ganz große Sause zum 80.? Fehlanzeige, der Paul haut ab. Es geht nach Florida, genauer gesagt nach Wellington und vor allem nach Ocala, der selbsternannten „Pferdehauptstadt der Welt“. Dort gibt es bestimmt ein paar vielversprechende Vierbeiner zu sehen, zu beurteilen und zu kaufen. Und was sollte der Paul aus Mühlen an seinem 80. Geburtstag auch sonst tun?