Neue Sportart bei Olympia?

Der Reiterpräsident Martin Richenhagen träumt von einer weiteren Pferdesportart bei den Olympischen Spielen . „Der Voltigiersport hat vielleicht eine olympische Perspektive“, sagte das Oberhaupt der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) beim Medienempfang in Warendorf. Konkreter wurde Richenhagen in seinen Ausführungen zu dem Thema nicht.

2023 hatte der Verband ein Minus von etwa einer Million Euro verbucht, im vergangenen Jahr stand hingegen ein Plus von etwa 140.000 Euro. „Das ist ein Swing - wie man es in der Betriebswirtschaft nennt - von über einer Million Euro. Das ist für den Anfang ganz in Ordnung“, lobte Richenhagen. Das Ziel für 2025 sei es, ein höheres Plus zu erzielen „als 300.000 Euro, und es sieht so aus, als würden wir das schaffen“, sagte der 72-Jährige.