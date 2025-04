Theodorescu mit positivem Fazit: Werth "top geliefert"

Sowohl im Grand Prix als auch in der Kür war an den Topfavoriten erwartungsgemäß einfach kein Vorbeikommen. Charlotte Fry und Glamourdale gewannen beide Prüfungen hochüberlegen. "Es war klar, dass Glamourdale hier der große Favorit ist, als Weltmeister und Bronzemedaillengewinner von Paris in der Kür", erkannte Theodorescu an.