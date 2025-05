Journalism gewinnt 150. Preakness Stakes

6:1-Favorit Journalism hat die 150. Ausgabe der Preakness Stakes in Baltimore/Maryland gewonnen. Nach seinem zweiten Platz beim Kentucky Derby vor zwei Wochen triumphierte der drei Jahre alte Hengst mit einem starken Endspurt vor Außenseiter Gosger (20:1). Dritter wurde Sandman (4:1). Sovereignty, Sieger beim Kentucky Derby, war auf der zweiten Station der Triple Crown nicht an den Start gegangen.

Die Abwesenheit nutzte Journalism mit dem italienischen Jockey Umberto Rispoli zum Sieg. Beim Rennen in Louisville hatte sich das Duo noch mit Platz zwei begnügen müssen. "Ich kann immer noch nicht begreifen, was dieses Pferd heute geleistet hat", sagte Rispoli: "Es ist einfach unglaublich. Ich habe eine Station der Triple Crown gewonnen und weine wie ein Kind."

Beschlossen wird die Dreier-Serie mit den Belmont Stakes am 7. Juni in New York, die zum zweiten Mal nacheinander auf dem Saratoga Race Course ausgetragen werden.