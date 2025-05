Sovereignty gewinnt das 151. Kentucky Derby

Sovereignty mit dem venezolanischen Jockey Junior Alvarado hat das 151. Kentucky Derby in Louisville gewonnen und dabei auch den großen Favoriten Journalism geschlagen. Der war nach vier Siegen in Serie mit einer Quote von 3:1 ins Rennen auf der vom Regen aufgeweichten Strecke gegangen, wurde aber nur Zweiter.

Jubeln durften auch Sovereigntys Besitzer Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktum, Herrscher im Emirat Dubai. Dessen Stall Godolphin holte sich im 13. Versuch den ersten Sieg im „Run for the Roses“.

Fast 150.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten das Rennen auf dem legendären Kurs Churchill Downs verfolgt, das den traditionellen Auftakt zur „Triple Crown“ bildet. Das zweite Rennen, die Preakness Stakes, findet am 17. Mai in Baltimore/Maryland statt. Beschlossen wird die Dreier-Serie mit den Belmont Stakes am 7. Juni in New York, die zum zweiten Mal nacheinander auf dem Saratoga Race Course ausgetragen werden.