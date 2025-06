Balve: Rothenberger deutscher Dressur-Meister in der Kür

Der 31-Jährige Sönke Rothenberger gewinnt erstmals seit 2018 den Titel, in der Kür fehlten jedoch einige große Namen.

In Abwesenheit des Spitzenduos Isabell Werth und Wendy hat sich Sönke Rothenberger den dritten deutschen Meistertitel seiner Karriere gesichert. Mit seinem Hengst Fendi gewann der Mannschafts-Olympiasieger von Rio bei den deutschen Meisterschaften der Dressurreiter in Balve am Sonntag die Grand Prix Kür, zuletzt war ihm 2018 der Doppelsieg mit seinem Erfolgspferd Cosmo gelungen.