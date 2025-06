Balve: Werth gewinnt 18. Meistertitel

Rekordolympiasiegerin Isabell Werth hat sich ihren 18. deutschen Meistertitel gesichert. Mit Topstute Wendy gewann die Rheinbergerin bei den Deutschen Meisterschaften der Dressurreiter in Balve den Grand Prix Special, der Sieg bedeutete für das Gespann den ersten Titel seit Olympiagold mit der Mannschaft vor Schloss Versailles im vergangenen Sommer.

Werth (55) feierte den ersten Sieg in Balve seit 2022, als sie in Abwesenheit der Dominatoren Jessica von Bredow-Werndl und Dalera auf Quantaz die Kür gewann. Mit Wendy, auf der Werth mit der Mannschaft in Paris ihr achtes Gold und dazu Silber im Einzel gewonnen hatte, kam sie nach dem überlegenen Sieg im Grand Prix auch im Special auf eine starke Punktzahl.