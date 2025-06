DM in Balve: De Boer holt Titel der Springreiterinnen

Springreiterin Stephi de Boer hat sich bei den deutschen Meisterschaften in Balve erstmals den Titel geholt. In der Damenkonkurrenz ließ die 35-Jährige im Stechen mit ihrem Pferd Obvious and Pure die Ex-Meisterinnen Sophie Hinners (mit Abou-Chaker) und Mylen Kruse (mit Lovelight) hinter sich. De Boer zeigte als einzige Reiterin insgesamt drei fehlerfreie Runden.