Pferd eingeschläfert: Tragischer Unfall bei Deutschen Meisterschaften

Der deutsche Reitsport befindet sich in Schockstarre. Bei den Deutschen Meisterschaften kommt es zu einem folgenschweren Sturz, der den Tod eines Pferdes zur Folge hat.

Vor 20.000 Zuschauern kam Reiterin Maj-Jonna Ziebell mit ihrer Stute Chiquita (13) am Ende der sogenannten Wellenbahn über einen Bürsten-Sprung zu Fall. Zwar konnte sich Ziebell schnell wieder aufrappeln, jedoch galten die Sorgen direkt dem Pferd.

Tiermediziner kümmerten sich sofort um das gestürzte Tier, das in eine nahegelegene Klinik gebracht wurde. Auf gute Nachrichten wartete man dann jedoch vergeblich. Im Gegenteil: Am Abend meldete sich der Veranstalter mit schlimmen Neuigkeiten.

„Nach einer tierärztlichen Untersuchung wurde die unvermeidbare Entscheidung getroffen, das Pferd einzuschläfern“, hieß es in einer offiziellen Mitteilung. Das Pferd habe sich beim Sturz die Schulter gebrochen.

Reiterin geschockt: „Habe meine beste Freundin verloren“

„Mein Pferd war etwas ganz Besonderes. Jeder, der Chiquita besser kennenlernen durfte - was sie selbst auswählte - hat sich in das Pferd verliebt. Ich habe meine beste Freundin verloren und bin unfassbar traurig“, wurde sie in einer Stellungnahme zitiert.