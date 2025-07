Erster Frauen-Sieg im Deutschen Derby: Nina Baltromei schreibt Geschichte!

Nina Baltromei und Hochkönig gelingt ein historischer Erfolg auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn.

Historischer Sieg im 156. Deutschen Derby: Erstmals in der Geschichte dieses Rennens gewann in Nina Baltromei eine Frau im Sattel das mit 650.000 Euro dotierte wichtigste Ereignis der Saison. Einen Tag vor ihrem 27. Geburtstag siegte sie auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn im Sattel von Hochkönig für Trainerin Yasmin Almenräder aus Mülheim/Ruhr, bei dieser absolviert sie aktuell ihre Ausbildung.