CHIO Aachen: Barcha siegt im Eröffnungsspringen mit Bestzeit!

Der brasilianische Springreiter Stephan de Freitas Barcha hat beim CHIO in Aachen das erste kleine Ausrufezeichen gesetzt. Im Eröffnungsspringen setzte er sich mit seinem Wallach Imperio Egipcio fehlerfrei auf Platz eins, beim einzelnen Umlauf ritt er mit starken 61,27 Sekunden am schnellsten. Platz zwei ging an seinen Landsmann Pedro Veniss und Hortencia (62,56) vor dem Iren Denis Lynch mit Brooklyn Heights (62,83).