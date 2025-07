CHIO Aachen: Robiné überrascht in Dressur ohne deutsche Stars

In Abwesenheit der deutschen Szenestars hat sich Vielseitigkeitsreiter Jérôme Robiné beim CHIO in Aachen in der Dressur an die Spitze gesetzt. Der 27-Jährige aus Warendorf verbuchte mit seinem Pferd Black Ice in der ersten von drei Teilprüfungen mit 27,30 Minuspunkten die wenigsten. Den ersten Rang teilt er sich mit dem Neuseeländer Tim Price und Vitali.