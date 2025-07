Ingrid Klimke triumphiert: Sensationssieg beim CHIO Aachen!

Ingrid Klimke hat beim CHIO in Aachen einen überraschenden Sieg eingefahren und in der Vier-Sterne-Tour den Grand Prix Special für sich entschieden. Mit Vayron setzte sich Klimke, viermalige Olympiasiegerin in der Vielseitigkeit, mit 74,128 Prozentpunkten vor den Finnen Henri Ruoste (73,872), der mit Tiffanys Diamond wie schon im Grand Prix überzeugte. Rekordolympiasiegerin Isabell Werth wurde mit Nachwuchspferd Special Blend Sechste (72,085).

Fokus auf die „kleine Tour“ nach Rothenbergers Ausfall

Auch weil in den Fünf-Sterne-Prüfungen nach dem kurzfristigen Ausfall des deutschen Meisters Sönke Rothenberger nur noch drei deutsche Reiterpaare vertreten sind, liegt das Augenmerk von Bundestrainerin Monica Theodorescu in diesem Jahr mehr als sonst auf den Prüfungen der „kleinen Tour“. Die Wettkämpfe in Aachen gelten als letzte Sichtung für die Europameisterschaften im französischen Crozet (26. bis 31. August), im Anschluss an den CHIO benennt Theodorescu ihr Aufgebot.